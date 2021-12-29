Рязанский священник ответил дизайнеру Лебедеву на выпад про «цепных псов»

Священник Фетисов (справа) - завсегдатай "красной" зоны рязанских больниц. Фото из личного архива.

Священник Николо-Ямского храма Рязани Дмитрий Фетисов ответил на тираду модного дизайнера и блогера Артема Лебедева. Он процитировал предложение оппонента провести с ним «душещипательную беседу за чашкой чая с баранками», но при этом, напомнив апостола Павла, подчеркнул, что «священник - это не Сахар Медович и не работник из сферы обслуживания».

Фетисов подчеркнул, что выразил и выражает свое личное мнение, которое может не совпадать с официальной точкой зрения Рязанской митрополии. В качестве основного аргумента рязанский священник написал: «Попробовали бы Вы так пошутить про Холокост, будучи гражданином Израиля, или даже не будучи этим самым гражданином, и вам бы полностью перекрыли кислород, разорив до нитки».

Заключительная часть предложения содержит в себе непрозрачный намек на то, что Лебедев разрабатывает региональный бренд за деньги рязанских налогоплательщиков.

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