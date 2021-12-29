Из-за перегруза в Рязани рухнул лифт вместе с людьми. Фото: ЖК "205-й квартал".
28 декабря в Рязани упал лифт вместе с людьми. Все произошло в доме ЖК «205-й квартал», расположенного за ТД «Барс.
По предварительным данным, рухнул лифт из-за перегруза.
«Срочно! После вчерашнего перегруза лифтов они могут быть опасны! В третьем подъезде лифт упал на уловители с пассажирами. Есть проблема с лифтами также первом и во втором подъездах. Будьте осторожны! Связи в лифтах нет, в третьем оборвалась связь и с диспетчером. Если застряли звоните с телефона по 112», - предупреждают жильцов в социальных сетях.
Отметим, что застройщиком объекта является дочерняя компания крупного рязанского завода – ООО «Специализированный застройщик «Тяжпрессмаш».
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