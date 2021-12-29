Скончался рязанский журналист Игорь Сеньков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Скончался заместитель главного редактора газеты «Рязанские ведомости» Сеньков Игорь Леонидович. Коллектив правительственного издания глубоко скорбит по

поводу безвременной смерти своего коллеги и выразил искренние соболезнования родным и близким покойного.

«В нашей памяти он останется надежным товарищем, отзывчивым и добрым человеком», - говорится в некрологе.

Отдельно отцу Игоря Сенькова – Леониду Григоровичу Сенькову – выразили соболезнования по поводу утраты сына бывшие коллеги по Рязанской торгово-промышленной палате.

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