Скончался рязанский журналист Игорь Сеньков
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Скончался заместитель главного редактора газеты «Рязанские ведомости» Сеньков Игорь Леонидович. Коллектив правительственного издания глубоко скорбит по
поводу безвременной смерти своего коллеги и выразил искренние соболезнования родным и близким покойного.
«В нашей памяти он останется надежным товарищем, отзывчивым и добрым человеком», - говорится в некрологе.
Отдельно отцу Игоря Сенькова – Леониду Григоровичу Сенькову – выразили соболезнования по поводу утраты сына бывшие коллеги по Рязанской торгово-промышленной палате.
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