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Общество29 декабря 2021 6:10

Скончался рязанский журналист Игорь Сеньков

Коллектив «Рязанских ведомостей» выразил соболезнования родным и близким покойного
Источник:kp.ru
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Скончался рязанский журналист Игорь Сеньков

Скончался рязанский журналист Игорь Сеньков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Скончался заместитель главного редактора газеты «Рязанские ведомости» Сеньков Игорь Леонидович. Коллектив правительственного издания глубоко скорбит по

поводу безвременной смерти своего коллеги и выразил искренние соболезнования родным и близким покойного.

«В нашей памяти он останется надежным товарищем, отзывчивым и добрым человеком», - говорится в некрологе.

Отдельно отцу Игоря Сенькова – Леониду Григоровичу Сенькову – выразили соболезнования по поводу утраты сына бывшие коллеги по Рязанской торгово-промышленной палате.

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