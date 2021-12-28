В Рязани прорвало теплотрассу неподалеку от многострадального магазина «Драйвер»

Вечером 28 декабря на Касимовском шоссе случился порыв теплотрассы - сообщения с иллюстрирующими кадрами фото и видеохроники появились одновременно в различных социальных сетях и мессенджерах.
Любопытен тот факт, что локальное ЧП случилось неподалеку от многострадального магазина «Драйвер», который минувшим летом затопило напором воды из-за неисправной ливневой канализации.
Напомним, МП «Водоканал города Рязани» практически ежедневно проводит плановые ремонтные работы. В связи с этим 29 декабря воды не будет в целом ряде домов Рязани и детском саду.
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