Власти Касимова не приняли у подрядчика скейт-площадку

Во вторник, 28 декабря, первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова сообщила, что некачественно выполненная работа в рамках программы по поддержке местных инициатив не пройдет.

- Скейт-площадка в Касимове не принята. Городские власти приняли правильное решение, результат не устраивает ни жителей, ни власть, - подчеркнула Анна Николаевна.

Отметим, что программа поддержки местных инициатив действует в регионе с 2017 года. Ее главная цель – мотивировать населения активнее участвовать в местном самоуправлении и развивать, а также обустраивать свою территорию.