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Общество28 декабря 2021 16:41

Власти Касимова не приняли у подрядчика скейт-площадку

Работы велись в рамках программы по поддержке местных инициатив
Источник:kp.ru
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Во вторник, 28 декабря, первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова сообщила, что некачественно выполненная работа в рамках программы по поддержке местных инициатив не пройдет.

- Скейт-площадка в Касимове не принята. Городские власти приняли правильное решение, результат не устраивает ни жителей, ни власть, - подчеркнула Анна Николаевна.

Отметим, что программа поддержки местных инициатив действует в регионе с 2017 года. Ее главная цель – мотивировать населения активнее участвовать в местном самоуправлении и развивать, а также обустраивать свою территорию.