В ВООПиК утверждают, что возле рязанского Кремля развернут многоэтажную застройку

Бордовое пятно на схеме - трехэтажная застройка Острова возле рязанского Кремля.

Рязанские власти под давлением застройщиков в очередной раз пытаются легализовать 3/4-этажную застройку охранной зоны особо ценного объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Рязанского кремля». Это утверждает автор сообщения в группе регионального отделения ВООПиК соцсети ВКонтакте.

Градозащитники напоминают, что в приказе Министерства культуры РФ №1504 от 04.07.2016г. были установлены градостроительные регламенты разрешающие трех/четырехэтажную застройку на территории бывшего острога Рязанского кремля, который расположен в охранной зоне.

20 декабря текущего года на сайте Государственной инспекции по по охране ОКН Рязанской области опубликованы новые режимы, разработанные Нижегородской фирмой ООО "Аграф" и их положительная государственная историко-культурная экспертиза.

Однако в рязанском отделении ВООПиК считают, что старые режимы достопримечательного места откорректировали так, что сделали еще хуже прежних. Такой наглости от местных чиновников история Рязани еще не знала - резюмируют написанное градозащитники.

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