29 декабря воды не будет в целом ряде домов Рязани и детском саду

Судя по сайту, МП «Водоканал города Рязани» 29 декабря собирался отключать от подачи холодной воды всего один дом 5 по Вокзальной улице. Однако городская администрация предлагает расширенный вариант: к уже упомянутому строению добавляется еще ряд на улице Крупской - дом 8, 8 корп. 1, 8 корп. 2. А также дома 10 корп. 1 и 10 корп. 2. Плюс строение под номером 10а, в котором расположен детский сад №22.

Напомним, что жители 13 населенных пунктов Рязанской области 27 декабря мучились без электричества. Электроснабжение на несколько часов отключили в четырех районах региона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!