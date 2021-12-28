Рязанцы узнали о своих долгах, не приходя в управление судебных приставов

Судебные приставы в ТРЦ "Премьер": мужчина и покупки сделал, и о долгах узнал. Фото: пресс-служба УФССП по Рязанской области.

Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Рязанской области 24 декабря пообщались с рязанцами в зале ожидания железнодорожного вокзала «Рязань-2» и в ТРЦ «Премьер».

В этот день проходила Всероссийская акция «Узнай о своих долгах». Люди по всей стране смогли узнать о своих задолженностях, не приходя в отделение к судебным приставам, а прогуливаясь в торговом центре, аэропорту или на вокзале. Жители Рязани и области, кроме этого, получили информацию по вопросам, относящимся к деятельности ведомства и компетенции ее сотрудников.

Судебные приставы разъяснили всем желающим положения действующего законодательства об исполнительном производстве, а также порядок пользования банком данных, а также, в частности, рассказали о сервисе «Цифровое исполнительное производство».

По поводу эффективности проведения подобных акций напомним, что в октябре к судебным приставам Рязани выстроилась огромная очередь, насчитывающая примерно пятьсот человек - и лишь шесть из них предварительно записались

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