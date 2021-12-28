Три аварии в районе Южной окружной 28 декабря спровоцировали 10-балльные пробки. Фото: Яндекс.Пробки.

Около шести часов вечера 28 декабря Рязань в очередной встала в десятибалльные пробки, сообщает веб-сервис компании «Яндекс».

Одной из причин автомобильных заторов стали дорожно-транспортные происшествия. Если верить сервису «Яндекс.Пробки», по состоянию на 17:30 в районе Южной объездной дороги практически одновременно произошло три ДТП: две аварии – на Ряжском шоссе и одна – непосредственно на окружной дороге.

На указанных участках улично-дорожной сети серьезно затруднено движение транспорта.

Кроме того, автомобили стоят на Первомайском проспекте, Московском шоссе, улице Дзержинского и других.

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