Переселенцев из трех аварийных домов в Скопине заселили в одну пятиэтажку. Фото: администрация Скопина.

В Скопине переселенцы из трех аварийных домов получили новое жилье, сообщает городская администрация. 28 декабря им торжественно вручили ключи и документы на квартиры.

Все новоселы станут жильцами одного дома - 22-квартирной пятиэтажки на улице Пирогова в микрорайоне Стекольный.

Для скопинцев ключи стали настоящим новогодним подарком. Люди уже осмотрели свое будущее жилье и, как отметили районные власти, остались довольны. Все квартиры новоселам передали уже с внутренней отделкой и сантехникой.

Ранее новоселье справили еще 50 скопинских семей.

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