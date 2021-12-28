Переселенцев из трех аварийных домов в Скопине заселили в одну пятиэтажку. Фото: администрация Скопина.
В Скопине переселенцы из трех аварийных домов получили новое жилье, сообщает городская администрация. 28 декабря им торжественно вручили ключи и документы на квартиры.
Все новоселы станут жильцами одного дома - 22-квартирной пятиэтажки на улице Пирогова в микрорайоне Стекольный.
Для скопинцев ключи стали настоящим новогодним подарком. Люди уже осмотрели свое будущее жилье и, как отметили районные власти, остались довольны. Все квартиры новоселам передали уже с внутренней отделкой и сантехникой.
Ранее новоселье справили еще 50 скопинских семей.
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