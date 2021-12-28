Хоккей в валенках - зимнее народное развлечение. Фото: минспорта Рязанской области.
В Рязани пройдет «V городской турнир по хоккею в валенках». Организаторы принимают заявки от всех желающих возраста 16+ с двумя непременными условиями: справка от врача и наличие валенок.
Однако число команд-участниц будет ограничено разумными пределами - турнир состоится в течение одного дня 9 января на катке спортивного комплекса «Химик» по адресу: г. Рязань, пос. Строитель, ул. Дружная, д. 2а.
По вопросам участия обращаться по тел: 8 (953) 743-02-16 (Сергей). Сбор участников соревнований и жеребьевка в 9.30, начало игр в 10.00. Время матча: два периода по десять минут.
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