Жителям Рязанской области установили минимальную зарплату на 2022 год

28 декабря губернатор Николай Любимов подписал соглашение о минимальной заработной плате в Рязанской области на 2022 год.

Согласно документу, минимальная заработная плата работников внебюджетной сферы Рязанской области с 1 января 2022 года составит 14 100 рублей, с 1 июля - в размере 14 300 рублей – это размер выше минимального размера оплаты труда, подчеркивают власти.

Размер заработной платы у бюджетников с 1 января будет регулироваться на основе федерального закона о МРОТ, и с 1 июля также составит 14 300 рублей.

«Соглашение о минимальной заработной плате направлено на повышение доходов, качества жизни населения и является одним из механизмов искоренения «серых» зарплатных схем», - отметили в пресс-службе правительства Рязанской области.

Губернатор поблагодарил рязанские профсоюзы (подписанты соглашения – Ред.) и работодателей региона, указав, что соглашение о минимальной зарплате – это гарантия для рязанцев того, что их зарплата будет выше, чем минимальная по стране.

Отметим, что с 1 января 2021 года в Рязанской области минимальная зарплата работникам внебюджетной сферы года составляла 13 200 рублей.

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