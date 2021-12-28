В ночь на 29 декабря в Рязанской области похолодает до -21

29 декабря в Рязанской области будет холоднее, чем предполагалось ранее. Особенно в темное время суток, когда вместе прогнозировавшихся -17…-12 теперь ожидается -21…-16 градусов.

Днем, как сообщает рязанский филиал Рогидромета, термометры на территории региона покажут значения в пределах -13…-8 градусов.

В ночь на среду осадки маловероятны, а вот днем ожидается небольшой снег. Ветер юго-восточный и восточным, 3-8 м/с.

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