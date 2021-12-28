В ожидании «новогоднего чуда» 27-летний рязанец похитил 300 лотерейных билетов

Сотрудники рязанской полиции оперативно раскрыли хищение из магазина на улице Интернациональной в Рязани 300 лотерейных билетов.

К стражам правопорядка обратился житель областного центра, который обнаружил пропажу «билетов счастья». Опросив местных жителей, оперативники выяснили, что 27-летний молодой человек недавно хвастался, что в скором времени собирается разбогатеть. И даже называл число, когда, по его словам, это должно было произойти. Полицейские выяснили, что названная дата совпадает с розыгрышем лотереи.

Посетив квартиру подозреваемого, оперативники обнаружили в ней пропавшие билеты. Лотерея к этому моменту уже завершилась – выиграли несколько билетов, но суммы выигрыша оказались незначительными. К тому же злоумышленник не успел обналичить билеты.

Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до семи лет лишения свободы.