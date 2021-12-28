Артемий Лебедев о Рязанской митрополии: Выступают, как будто они цепные псы Фото: Иван МАКЕЕВ

Артемий Лебедев отреагировал на фразу представителя Рязанской митрополии, священника Дмитрия Фетисова, в которой тот назвал дизайнера «духовным инвалидом».

«Еще одно мнение в копилку мне, — с улыбочкой произнес Лебедев на своем канале в YouTube. — Это говорят люди, которые должны лечить наши души, проповедовать нам святое писание и вызывать любовь к ближнему... Вместо того, чтобы провести со мной душещипательную беседу за чашкой чая с баранками, люди выступают, как будто они цепные псы, как будто они живут где-то в восточных странах и льют из себя яд».

Ранее священник Дмитрий Фетисов напомнил, что правительство Рязанской области заказало агентству Артемия Лебедева – «этого духовного инвалида» - разработать логотип бренда региона.

«Посмотрим, насколько патриотичны рязанские чиновники», - подчеркнул отец Дмитрий (читать подробнее).

А все началось из-за нелицеприятных высказываний Лебедева о мощах святых. Сейчас по данному факту Следственный комитет проводит проверку.

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