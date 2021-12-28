Экс-глава республиканского МВД Иван Бахилов устроился замом главы Касимовского района

Иван Бахилов устроился заместителем главы Касимовского района.

В понедельник, 27 декабря, экс-министр МВД республики Адыгея Иван Бахилов получил должность в администрации Касимовского района. По утверждению «Новой», бывший полицейский занял кресло заместителя главы, и будет отвечать за «общие вопросы».

На интернет-ресурсах самой касимовской администрации упоминаний о назначении Бахилова нет.

О том, что Бахилов покинул пост министра МВД республики Адыгея, стало известно в октябре. Есть несколько версий, почему полицейский из Рязани спешно покинул должность – неблагонадежность, подозрение во взятке, «финансовая история», личные обстоятельства (читать подробнее).

Что касается главы администрации Касимовского района, то в настоящее время исполняет его обязанности Галия Рощина.

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