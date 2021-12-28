Губернатор Любимов: В новогоднюю ночь, несмотря на здравый смысл, люди направятся к уличным елкам

28 декабря, на заключительном в 2021 году заседании рязанского правительства, губернатор Николай Любимов дал ряд поручений подчиненным чиновникам. Все они касались предстоящих новогодних праздничных дней.

— Необходимо обеспечить безопасность в местах массового пребывания людей. Во время пандемии недопустимо проведение мероприятий с большим количеством граждан, — отметил глава региона. — Однако все мы хорошо понимаем, что в новогоднюю ночь, несмотря на здравый смысл, люди направятся к уличным елкам, будут общаться с друзьями, отмечать праздники. Поэтому необходимо максимально грамотно выстроить работу по антитеррористической защищенности таких мест.

Кроме того, по словам губернатора, повышенного внимания требуют и крупные торговые центры, где в праздники будет скопление большого количества людей.

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