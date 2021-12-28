Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 декабря 2021 10:52

Губернатор Любимов: В новогоднюю ночь, несмотря на здравый смысл, люди направятся к уличным елкам

Глава региона поручил обеспечить безопасность в местах массового пребывания людей
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

28 декабря, на заключительном в 2021 году заседании рязанского правительства, губернатор Николай Любимов дал ряд поручений подчиненным чиновникам. Все они касались предстоящих новогодних праздничных дней.

— Необходимо обеспечить безопасность в местах массового пребывания людей. Во время пандемии недопустимо проведение мероприятий с большим количеством граждан, — отметил глава региона. — Однако все мы хорошо понимаем, что в новогоднюю ночь, несмотря на здравый смысл, люди направятся к уличным елкам, будут общаться с друзьями, отмечать праздники. Поэтому необходимо максимально грамотно выстроить работу по антитеррористической защищенности таких мест.

Кроме того, по словам губернатора, повышенного внимания требуют и крупные торговые центры, где в праздники будет скопление большого количества людей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!