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Происшествия28 декабря 2021 10:04

В Касимове рейсовый автобус столкнулся с трактором

Пострадала пассажирка автобуса. В Госавтоинспекции рассказали о случившемся
Антон КОНОВАЛОВ
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В Касимове рейсовый автобус столкнулся с трактором. Фото из группы "Автоклуб города Касимов" (vk.com/avtoclub62)

В Касимове рейсовый автобус столкнулся с трактором. Фото из группы "Автоклуб города Касимов" (vk.com/avtoclub62)

На улице Интернациональной в Касимове 28 декабря столкнулись рейсовый автобус НЕФАЗ и трактор JCB. Случилось это примерно в 11:00 вблизи дома 10а, сообщает пресс-служба УГИБДД по Рязанской области.

«В результате происшествия незначительные травмы получила пассажирка автобуса 1991 года рождения», - рассказали в Госавтоинспекции.

По предварительной информации, ДТП спровоцировал 52-летний водитель трактора, который должен был предоставить преимущество проезда НЕФАЗу.