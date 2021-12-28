В Касимове рейсовый автобус столкнулся с трактором. Фото из группы "Автоклуб города Касимов" (vk.com/avtoclub62)

На улице Интернациональной в Касимове 28 декабря столкнулись рейсовый автобус НЕФАЗ и трактор JCB. Случилось это примерно в 11:00 вблизи дома 10а, сообщает пресс-служба УГИБДД по Рязанской области.

«В результате происшествия незначительные травмы получила пассажирка автобуса 1991 года рождения», - рассказали в Госавтоинспекции.

По предварительной информации, ДТП спровоцировал 52-летний водитель трактора, который должен был предоставить преимущество проезда НЕФАЗу.