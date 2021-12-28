На 13 улицах Рязани 28 декабря отключили холодную воду

Утром 28 декабря в Рязани на 13 улицах отключили холодную воду, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – ремонтные работы на водопроводе.

Во вторник до 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- ул. Свободы, д. 81, д. 89;

- ул. Маяковского, д. 36а, д. 41, д. 43;

- ул. Введенская, д. 106;

- ул. Есенина, д. 2, д. 2а, д. 1, д. 1а, д. 1б, д. 1 стр. 1;

- ул. Затинная, д. 8 корп. 1;

- ул. Фирсова, д. 29;

- ул. Грибоедова, д. 8б корп. 1;

- Солотчинское шоссе, д. 1, д. 7, д. 7а, д. 11;

- Окский проезд, д. 4, д. 4 корп. 1, д. 4 корп. 2, д. 2б;

- ул. Щорса, д. 37 корп. 2, д. 35 корп. 2;

- ул. 1-я Прудная, д. 22, д. 24, д. 24а;

- ул. Связи, д. 7, д. 9, д. 10, д. 12, д. 13, д. 15, д. 17, д. 18, д. 19, д. 20, д. 22, д. 9а, д. 11, д. 11а, д. 17а (школа №38), д. 10б, д. 14, д. 14в, д. 14в стр. 4, д. 16, д. 17б;

- ул. Чкалова, д. 32, д. 34.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!