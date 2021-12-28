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Происшествия28 декабря 2021 9:44

На Ряжском шоссе в Рязани во вторник произошло новое серьезное ДТП

Иномарка Opel Astra потеряла управление и врезалась в столб
Источник:kp.ru
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Фото с места ДТП.

Фото с места ДТП.

Утром во вторник, 28 декабря, очередное серьезное ДТП произошло на Ряжском шоссе в Рязани. Автомобиль Opel Astra занесло на дороге и выбросила на обочину, где он налетел на столб. Удар пришелся в левую заднюю дверь.

Информация и фото аварии появились в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Дороги Рязани».

Очевидцы сообщают, что водитель иномарки сильно пострадал.

Напомним, что несколькими днями ранее на Ряжском шоссе произошло ДТП с участием маршрутного микроавтобуса и автомобиля Lada Vesta. Тогда пострадали пять человек.