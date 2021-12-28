Рязанцы массово жалуются на новый светофор на Касимовском шоссе

Жители Рязани массово жалуются на работу нового светофорного объекта на Касимовском шоссе.

Жители Рязани массово жалуются на работу нового светофорного объекта на Касимовском шоссе. Выросшие пробки на перекрестке с Муромским шоссе, улицами Советской Армии и Большой многие горожане связали именно с пуском оборудования за 10 млн рублей. Объект, напомним, интегрирован в автоматическую систему управления дорожным движениям (т.е. регулируется дистанционно).

«Раньше этот участок спокойно за две минуты можно было проехать после расширения дороги, а с новым светофором вернулись к тому от чего уходили и смысл был тогда в расширении?», - задаются вопросом в группе «АвтоБлог Рязань».

Подписчик группы «Рязань» отмечает, что каждое утро улица Советской Армии стоит от ТЦ «Европа», а вечером пробка до «Глобуса» не от самого «Круиза».

Высказываются также мнения о том, что в большей степени, нежели «умный» светофор, повлияла предновогодняя суета и культура самих водителей. Однако от денежных вливаний из бюджета люди в любом случае вправе ожидать иного эффекта.