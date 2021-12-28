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Здоровье28 декабря 2021 9:11

В Рязани от коронавируса умерла девушка, которой было всего 34 года

В оперативной группе рассказали, кого включили в летальный список 28 декабря
Источник:kp.ru
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Во вторник, 28 декабря, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 13 человек (федеральная статистика дает 12 жертв). В оперативной группе уточнили, что скончались все они в декабре 2021 года.

Речь идет о четырех мужчинах – 55 лет, 65 лет, 65 лет, 74 года. Также в списке девять женщин – 34 года, 58 лет, 67 лет, 70 лет, 74 года, 77 лет, 80 лет, 80 лет, 84 года.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2466 человек.

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Оперативная группа представила свежую статистику (подробности).