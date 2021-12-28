В Рязани пропал 78-летний мужчина в куртке цвета хаки
Рязанские волонтеры ищут 78-летнего Михаила Михайлина. Ориентировку на мужчину опубликовал поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Поисковики сообщили, что рязанец пропал 27 декабря 2021 года. Так как мужчина не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи, родственники забили тревогу.
Пропавший рязанец худощавого телосложения, рост 174 см, также у него седые волосы и голубые глаза.
В день, когда Михаила Михайлина видели в последний раз, он был одет в куртку цвета хаки, черные штаны и черные сапоги, на голове темная шапка.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего мужчины, волонтеры просят сообщать по телефону 112.
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