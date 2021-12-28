В Рязани пропал 78-летний мужчина в куртке цвета хаки

Рязанские волонтеры ищут 78-летнего Михаила Михайлина. Ориентировку на мужчину опубликовал поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Поисковики сообщили, что рязанец пропал 27 декабря 2021 года. Так как мужчина не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи, родственники забили тревогу.

Пропавший рязанец худощавого телосложения, рост 174 см, также у него седые волосы и голубые глаза.

В день, когда Михаила Михайлина видели в последний раз, он был одет в куртку цвета хаки, черные штаны и черные сапоги, на голове темная шапка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего мужчины, волонтеры просят сообщать по телефону 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!