Почтовые отделения Рязани в новогодние праздники будут работать по измененному графику

В новогодние праздничные дни все почтовые отделения Рязани и области будут работать по измененному графику.

В последний день уходящего года – 31 декабря - почтовые отделения по всей Рязанской области будут работать по графику воскресенья, а главпочтамт будет принимать клиентов в этот день с 09:00 до 18:00.

Выходными для рязанских почтовиков станут 1, 2 и 7 января. Почтальоны не будут разносить письма, открытки, газеты и журналы, а также другие почтовые отправления. Что касается пенсий и пособий, то их доставят по графику, который уже согласован с региональным отделением Пенсионного фонда РФ.

По обычному графику постовые отделения Рязани и области будут работать 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января.

Ранее сообщалось, как будет работать поликлиника №11 в Рязани в новогодние праздники (читать подробнее).

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