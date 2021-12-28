Поликлиника №11 Рязани опубликовала график работы в праздничные дни

Из-за праздничных новогодних дней – с 31 декабря по 9 января - в Рязани поликлиника №11 (улица Новоселов, 26) будет работать ежедневно, но по сокращенному графику. Администрация медицинского учреждения просит своих пациентов обратить внимание на время работы врачей и других специалистов:

31 декабря 2021 года, а также 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 января 2022 года:

- с 09:00 до 16:00 — дежурные терапевты;

- с 09:00 до 16:00 — процедурный кабинет;

- с 10:00 до 13:00 — прививочный кабинет.

4 и 8 января 2022 года:

- с 08:00 до 17:00 — дежурные терапевты;

- с 08:00 до 14:00 — дежурные хирург, невролог;

- с 08:00 до 14:00 — кабинет ЭКГ;

- с 09:00 до 16:00 — процедурный кабинет;

- с 10:00 до 13:00 — прививочный кабинет;

- с 08:00 до 15:00 — кабинет выдачи листов нетрудоспособности.

4 января 2022 года:

- с 08:00 до 14:00 — кабинет №217 «Диспансеризация».