Женщина погибла в ДТП с грузовиком под Рязанью

В ДТП с военным КАМАЗом на трассе Рязань – Спасск-Рязанский погибла женщина.

В ДТП с КАМАЗом на трассе Рязань – Спасск-Рязанский погибла женщина. Трагедия произошла вечером 27 декабря. Тело лежало рядом с грузовиком, сообщают подписчики группы «Подслушано у водителей в Рязани».

В Госавтоинспекции информацию о гибели женщины подтвердили, однако прокомментировать ничего не смогли, так как грузовик принадлежит Минобороны России. Следовательно, прерогатива донести информацию до общественности лежит на военных.

Пока известно лишь, что попутный легковой автомобиль врезался в остановившийся грузовик. При этом КАМАЗ было очень трудно увидеть.

«Просьба откликнуться очевидцев. Погибла женщина. Знака аварийной остановки водителем КАМАЗ выставлено не было», - сообщила пользовательница «ВКонтакте» Анна Бузина под соответствующей записью.