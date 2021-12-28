Мэрия Рязани выяснит, почему сироты отказываются от квартир, которые им предоставляют

Власти Рязани проверят информацию о том, что чиновники принудительно пытаются заселить сирот в неликвидное жилье. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По словам чиновников, в 2021 году на деньги, выделенные из областного бюджета, городская администрация закупила 82 квартиры для детей-сирот. Из них 69 квартир уже обрели хозяев, на два объекта оформляются документы. От четырех квартир сироты отказались.

«Необходимо еще раз встретиться с каждым из молодых людей и разобраться в причинах отказа [от квартир]», – подчеркнула глава администрации Рязани Елена Сорокина.

Мэрия отметила, что дома, где находятся сиротские квартиры, расположены в шаговой доступности от остановок и магазинов, а в микрорайонах есть все объекты инфраструктуры. Что касается самих квартир, то там сделали косметический ремонт, заменили двери, полы, установили новые газовые плиты, сантехнику и счетчики.

Ранее сообщалось, что рязанские власти пытаются принудительно заселить сирот в неликвидные квартиры. А в случае отказов от жилья на окраинах города чиновники грозятся судом (читать подробнее).

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