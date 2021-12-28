При раскрытии коррупционных преступлений в Рязанской области есть ряд недоработок

В Рязани и области есть недоработки в оперативно-розыскной деятельности полиции, а также в работе органов следствия и дознания при раскрытии коррупционных преступлений. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

В первом случае на 14% увеличилось количество вскрытых прокурорами нарушений, во втором – прокуроры в 2021 году отменили на 38% больше, чем в прошлом году постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел.

Кроме того, надзорный орган выявил факты ненадлежащей работы судебных приставов-исполнителей по взысканию ущерба и штрафов.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Рязанской области возросло количество нарушений законов на 8,4% при общем увеличении числа поступивших сообщений о коррупционных преступлениях (читать подробнее).

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