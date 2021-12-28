При раскрытии коррупционных преступлений в Рязанской области есть ряд недоработок
В Рязани и области есть недоработки в оперативно-розыскной деятельности полиции, а также в работе органов следствия и дознания при раскрытии коррупционных преступлений. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.
В первом случае на 14% увеличилось количество вскрытых прокурорами нарушений, во втором – прокуроры в 2021 году отменили на 38% больше, чем в прошлом году постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел.
Кроме того, надзорный орган выявил факты ненадлежащей работы судебных приставов-исполнителей по взысканию ущерба и штрафов.
Ранее сообщалось, что в 2021 году в Рязанской области возросло количество нарушений законов на 8,4% при общем увеличении числа поступивших сообщений о коррупционных преступлениях (читать подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!