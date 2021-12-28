Прокуратура Рязанской области: Законные решения не принимаются месяцами и годами

В 2021 году в Рязанской области возросло количество нарушений законов на 8,4% при общем увеличении числа поступивших сообщений о коррупционных преступлениях. Все нарушения обнаружила прокуратура. Как отметили в региональном ведомстве, приняты меры к устранению более 12 тысяч нарушений при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях.

Отмечается, что несмотря на все меры, в последние годы не удается устранить негативную тенденцию по соблюдению «разумных сроков при работе с заявлениями граждан о преступлениях.

«Серьезную обеспокоенность вызывает неоднократное принятие решений об отказе в возбуждении уголовного, законные решения не принимаются в течение нескольких месяцев, а в некоторых случаях годами», - говорится в сообщении прокуратуры Рязанской области.

Как отметили в ведомстве, в настоящее время в работе органов предварительного расследования при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях видны просчеты. Все они требуют незамедлительного решения, в том числе при помощи «кардинального изменения подхода к организации ведомственного контроля».

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