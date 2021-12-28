Две маленькие девочки, попросившие помощи на АЗС в Рязани, потерялись из-за пьяного отца

Две маленькие девочки, заблудившиеся в Рязани, потерялись по вине пьяного отца. Подробности происшествия сообщила уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова.

Сейчас специальные органы двухлетнюю девочку поместили в Дом ребенка, а ее пятилетнюю сестренку - в Центр реабилитации. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как отметила омбудсмен, родителей двух малолетних сестер привлекут к ответственности.

Накануне две потерявшиеся девочки в возрасте 2 и 5 лет не смогли сами найти дорогу к дому. Тогда сестры пришли на автозаправку на Московском шоссе и попросили помощи (подробнее).

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