Продавца суррогата, от которого скончались двое рязанцев, поймали в Санкт-Петербурге.

Бутлегера, продавшего суррогатный алкоголь, от которого скончались двое рязанцев, поймали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Рязанской области.

По данным следствия, 5 августа 2021 года в рязанские больницы доставили нескольких человек с отравлением метиловым спиртом. Несмотря на все усилия врачей, двое рязанцев скончались. Железнодорожный межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ).

Выяснилось, что смертельный напиток кустарного производства знакомый погибших купил в городе на Неве. Рязанские следователи совместно с петербургскими коллегами установили личность продавца суррогата. Им оказался местный житель 1990 года рождения.

24 декабря подозреваемого задержали и доставили в Рязанскую область. Мужчина сознался в совершенном преступлении, его арестовали.