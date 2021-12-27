Рязанский минтранс об укладке асфальта в снег: Ничего страшного, это современные технологии.

Минтранс Рязанской области прокомментировал видео о новых технологиях укладки асфальта в снег, которое сняли очевидцы в Сасовском районе.

Как отметили в ведомстве, современные технологии укладки асфальта помогают приводить дороги в нормативное состояние даже при неблагоприятных погодных условиях.

«При укладке асфальта дорожники используют специальную смесь с добавками, которую укладывают в высушенное и пролитое битумной эмульсией основание. Сразу после этого смесь уплотняют», - рассказали чиновники возмущенным рязанцам.

В минтрансе также отметили, что все отремонтированные дороги на гарантии, поэтому любые недостатки по качеству ремонта будут устраняться за счет подрядчика.

Ранее в социальных сетях появилось видео, как в Сасовском районе между селами Поляки и Верхне-Никольское дорожные рабочие укладывали асфальт прямо в снег.

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