Рязанскую спортсменку-фридайвера Ольгу Давыдову лишили наград за допинг

В организме рязанской спортсменки-фридайвера Ольги Давыдовой обнаружили допинг. К такому выводу пришли специалисты ассоциации фридайверов и AIDA International после внутреннего расследования.

В итоге, совет федерации фридайвинга решил дисквалифицировать Давыдову на 15 месяцев - с 22 сентября 2020 до 21 декабря 2021 года. При необходимости, срок может быть продлен.

Кроме того, все результаты Ольги Давыдовой по версии AIDA за указанный выше период аннулируются. Она лишена медалей, очков и мест в рейтингах. Спортсменка должна будет возместить призы, финансы, которые она получила на соревнованиях в срок дисквалификации.

Ольга Давыдова с 22 по 25 сентября 2020 года установила сразу три мировых рекорда по фридайвингу в Кабардино-Балкарии на Голубом озере: ныряние в биластах, свободное погружение и ныряние в моноластах.

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