Андрей Макаров присоединился к акции «Подари детям праздник»

Парламентарий от Рязанской области, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров принял участие в традиционной предновогодней акции «Подари детям праздник». Депутат Государственной Думы, член фракции «Единой России» приобрел подарки для воспитанников Шацкой школы-интерната.

Например, Дарья и Алексей выразили пожелание получить на Новый год смарт-часы. Павел написал о своей мечте – игрушечном дроне. Шестиклассница Варвара мечтает о скейтборде.

Подарки ребятам будут переданы волонтерами рязанских вузов.

Акция «Подари детям праздник» проводится в Рязанской области Ресурсным центром поддержки добровольчества при поддержке министерства образования и молодежной политики, ГБУ РО «Патриотцентр», регионального отделения партии «Единая Россия» с 2009 года. Ежегодно в ней принимают участие члены Совета Федерации от Рязанской области, члены фракции «Единая Россия» — депутаты Государственной Думы, Рязанской областной и городской Думы. Цель акции – сбор подарков для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Их желания вместе с новогодними украшениями размещены на елках, установленных в крупнейших торговых центрах Рязани.

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