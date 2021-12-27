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Политика27 декабря 2021 14:57

Андрей Макаров присоединился к акции «Подари детям праздник»

Депутат Госдумы от Рязанской области, член фракции «Единой России» приобрел подарки для воспитанников Шацкой школы-интерната
Источник:kp.ru
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Парламентарий от Рязанской области, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров принял участие в традиционной предновогодней акции «Подари детям праздник». Депутат Государственной Думы, член фракции «Единой России» приобрел подарки для воспитанников Шацкой школы-интерната.

Например, Дарья и Алексей выразили пожелание получить на Новый год смарт-часы. Павел написал о своей мечте – игрушечном дроне. Шестиклассница Варвара мечтает о скейтборде.

Подарки ребятам будут переданы волонтерами рязанских вузов.

Акция «Подари детям праздник» проводится в Рязанской области Ресурсным центром поддержки добровольчества при поддержке министерства образования и молодежной политики, ГБУ РО «Патриотцентр», регионального отделения партии «Единая Россия» с 2009 года. Ежегодно в ней принимают участие члены Совета Федерации от Рязанской области, члены фракции «Единая Россия» — депутаты Государственной Думы, Рязанской областной и городской Думы. Цель акции – сбор подарков для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Их желания вместе с новогодними украшениями размещены на елках, установленных в крупнейших торговых центрах Рязани.

На правах рекламы.