Заблудившиеся в Рязани маленькие дети, попросили помощи на АЗС

В Рязани две потерявшиеся девочки в возрасте 2 и 5 лет не смогли самостоятельно найти дорогу к дому. Тогда сестры пришли на автозаправочную станцию на Московском шоссе и попросили помощи.

Оператор АЗС нажал на тревожную кнопку, а потом рассказала, прибывшему наряду Росгвардии, что на заправочный комплекс пришли малолетние дети, взрослых с ними не было.

Для выяснения всех обстоятельств росгвардейцы передали девочек полицейским.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

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