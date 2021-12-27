В новогоднюю ночь салюты прогремят над Рязанью на пяти площадках

Городские власти планируют запустить праздничный салют в час ночи 1 января 2022 года. Об этом сообщила глава администрации Елена Сорокина.

По ее словам, в новогоднюю ночь полюбоваться городским фейерверком рязанцы смогут с пяти площадок. Их организуют во всех районах города.

Так, в час ночи 1 января праздничный салют прогремит в центре Рязани. Его планируют запустить с площадки управления рязанского троллейбуса на улице Дзержинского. В это же время запустят фейерверки на улице Новоселов, у бывшего кинотеатра «Октябрь» и у центрального ЗАГСа на Московском шоссе.

А в 01:30 полюбоваться фейерверком рязанцы смогут перед Дворцом культуры «Приокский» и на площадке в сквере «Вишневый сад» в Дашково-Песочне.

Сорокина напомнила, что салюты – единственное запланированное событие в новогоднюю ночь. Массовых мероприятий в Рязани не будет из-за ограничений по коронавирусу.

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