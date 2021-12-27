Два ДТП в центре Рязани 27 декабря спровоцировали 10-балльные пробки

Около шести часов вечера 27 декабря Рязань встала в десятибалльные пробки, сообщает веб-сервис компании «Яндекс».

Одной из причин автомобильных заторов стали дорожно-транспортные происшествия. Если верить сервису «Яндекс.Пробки», по состоянию на 17:25 в центре Рязани практически одновременно произошло два ДТП: на улице Ленина (напротив цирка) и на пересечении улиц профессора Никулина и Чкалова.

Кроме того, затруднено движение транспорта на Первомайском проспекте (в сторону площади Ленина), на улице Воказальной (со стороны вокзала «Рязань-1», улице Циолковского, Московском шоссе и других участках улично-дорожной сети города.

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