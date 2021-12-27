С 28 декабря рязанский единый центр вакцинации уходит на новогодние каникулы

Единый центр вакцинации на улице Каширина в Рязани закроют на новогодние праздники. Об этом сообщает региональная опергруппа по коронавирусу.

Прививки в Центре не будут делать с 28 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Возобновит работу учреждение 10 января.

Но, несмотря на временное закрытие самого большого пункта вакцинации в Рязани, в оперштабе сообщили, что без прививки никто не останется.

На протяжении всех новогодних каникул, за исключением 1 и 7 января 2022 года, будут работать прививочные кабинеты во всех городских поликлиниках, а также фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях в сельской местности.

Кроме того, 2, 4, 6 и 8 января 2022 года в Рязани дополнительно будет работать мобильный прививочный кабинет в ТЦ «Глобус».

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