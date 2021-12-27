В Рязань приехали трэш-стримеры, устраивающие беспредел в съемных квартирах. Фото: "Подслушано в Рязани".

Рязанцев предупредили о приезде в город трэш-стримеров. Сообщение появилось в паблике «Подслушано в Рязани».

«Их стримы – это пять-шесть часов пьянки в прямом эфире. Все это происходит на съемных квартирах, а зрители отправляют («донатят») им по сто-двести рублей, и дают: помочиться на пол, поджечь ковер на стене, выгнать на мороз, облитого водой приятеля и так далее», - пишет аноним.

По его словам группа пьяных маргиналов уже побывала в квартире на площади Театральной, но их оттуда быстро выгнали. Сейчас они якобы снимают жилье на улице Весенней.

«В съеме квартиры им помогал рязанский фанат. Именно он помогал с жильем, а потом полил и глумился над потерявшими разум… Будьте бдительны, и если у вас в доме заселяться такие соседи – вызывайте полицию», - говорится в сообщении.

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