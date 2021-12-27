Гендиректором «Корпорации развития Рязанской области» стал Вячеслав Несин. Фото: АО "Корпорация развития Рязанской области".
Генеральным директором АО «Корпорация развития Рязанской области» стал Вячеслав Несин. В должности руководителя корпорации он уже успел получить Почетную грамоту губернатора за «высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи». Соответствующее распоряжение глава региона подписал 24 декабря.
В разное время Несин занимал должность начальника управления благоустройства администрации Рязани, откуда ушел по собственному желанию, а потом – директора директором АНО «Центр бережливого производства Рязанской области».
Перед назначением на пост генерального директора АО «Корпорация развития Рязанской области» Вячеслав Несин был заместителем генедиректора. Прежний гендиректор – 26-летний Артем Никитин перебрался в правительство, став зампредом.
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