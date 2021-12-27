Днем 28 декабря рязанцев ждут морозы до 15 градусов

Во вторник, 28 декабря, в Рязани и области ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, но с гололедицей, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на данные метеорологов.

Во вторник прогнозируется западный и юго-западный ветер, порывами до девяти метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ночью -17... -12 градусов, днем -12... -7 градусов.

По информации специалистов центра «Фобос», днем 28 декабря в Рязани ожидается малооблачная погода, температура воздуха -13.. -15 градусов. Ветер слабый, давление немного выше нормы.

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