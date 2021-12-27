Реализация программы капремонта школ начнется с января 2022 года

В 2022-2026 годах будет отремонтировано около 7 300 зданий школ – их реестр партия «Единая Россия» летом передала в минпросвещения.

«Уже с нового года начнем их капитальный ремонт. Правительством подготовлено распоряжение о распределении субсидий 80 субъектам РФ на такие цели на ближайшие два года. Направим почти 92 млрд рублей, и за счет этих средств будут обновлены более двух тысяч школ», – сказал Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

По словам регионального координатора проекта «Единой России» «Новая школа» Елены Митиной, за два года в Рязанской области капитально отремонтируют почти 40 школ.

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации в 2022-2023 годах регион получит 1 млрд 678 млн рублей на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования.

«Эти средства будут направлены на капитальный ремонт 37 школ, рассчитанных, в общей сложности, на 617 279 мест: в Рязани, Ряжске, Скопине, Сасове, р.п. Шилово и Ухолово, Захаровском, Рязанском, Милославском, Клепиковском, Спасском, Сасовском, Сараевском, Шацком, Шиловском районах. Кроме этого, деньги пойдут на оснащение учебных заведений оборудованием и создание возможностей для занятий спортом», – рассказала Елена Митина.

Она добавила, что в настоящее время 9,7% школьных зданий в Рязанской области имеют срок эксплуатации свыше 100 лет, 39,6% – свыше 50 лет, 37,1% – свыше 30 лет.

«Все они не отвечают современным требованиям, предъявляемым к учреждениям образования», – подчеркнула региональный координатор партийного проекта.

«Единая Россия» и минпросвещения создали федеральный общественный штаб с участием Общественной палаты РФ для координации программы капремонта школ. В него вошли представители общественности, школьники, учителя, родительское сообщество, победители и участники «Большой перемены».

«В регионах создаются рабочие группы, которые станут отслеживать этапы реализации программы – от проекта ремонта, проведения экспертиз до приема работ», – рассказала Елена Митина.

В их состав войдут депутаты всех уровней, представители общественности и родительского сообщества, учителя и школьники.

«Необходимо, чтобы ремонт был сделан качественно и в срок, с учетом пожеланий всех сторон, участвующих в данном процессе», – подчеркнула региональный координатор партпроекта «Новая школа» Елена Митина.

Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет президент Владимир Путин поручил на Съезде «Единой России» 19 июня. Ее реализацию закрепили в народной программе партии.

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