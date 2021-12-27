Суд начал рассматривать иск о лишении завода «Техно» разрешения на выбросы

27 декабря в Арбитражном суде Рязанской области приступили к рассмотрению иска Росприроднадзора к ООО «Завод Техно».

Федеральное ведомство просит суд прекратить действие разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, которые выдали 27 октября 2017 года.

В ночь на 6 июля выездная лаборатория Росприроднадзора произвела анализ воздуха на улице Зубковой, на границе санитарно-защитной зоны завода «Техно». Результаты шокировали: содержание только фенола превышало ПДК в три раза, содержание сероводорода и других загрязняющих веществ также зашкаливало (читать подробнее).

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