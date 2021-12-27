В Рязани за год отремонтировали 20 участков автодорог на сумму в 364 млн рублей

Ремонт автодороги в Дашково-Песочне в августе 2021 года. Фото пресс-службы горадминистрации Рязани

Рабочее совещание группы по контролю за ходом выполнения ремонта автодорог в Рязани состоялось 27 декабря. В ходе него чиновники отчитались за проведенные работы по ключевым показателям за истекший год. Их выполнение как раз и контролировали депутаты гордумы и общественники из состава рабочей группы.

По сведениям сотрудников администрации, был проведен ремонт и реконструкция автодорог на 20 участках областного центра протяженностью в 15 км. Общая стоимость работ составила более 364 млн рублей областных средств и городского бюджета.

Реконструкция мостов через реку Лыбедь и на улице Ленина, а также участков автодорог на улице Советской Армии и Касимовском шоссе велись за счет федеральных денег, регионального и городского бюджетов. На эти цели было потрачено 79,4 млн рублей.

По результатам конкурса за счет субсидии из областного бюджета заключены двухлетние муниципальные контракты на ремонт 10 участков протяженностью 12,7 км. Общая стоимость работ - около 960 млн рублей.

Сейчас уже сформирован предварительный план по ремонту автодорог Рязани на 70 участков. Их суммарная длина более 46 км, а общая стоимость работ - чуть более 1 млрд рублей.

К слову хотелось бы напомнить о казусе на улице Братиславской: как 10 миллионов были потрачены впустую.