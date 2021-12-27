На улице в Рязани сфотографировали реанимационный автомобиль с пленкой вместо стекла.

На одной из улиц Рязани 27 декабря сфотографировали реанимационный автомобиль. На месте стекла на задней двери расположена пленка.

«В реанимобиле даже не могут вставить стекло - просто пленка», - написал автора сообщения и фотографии в паблике «Рязань».

В комментариях один из подписчиков дал понять, что сарказм не уместен, и машина должна быть использована по назначению.

«Да давайте не будем его [реанимобиль] использовать… Пусть недельку-другую постоит, пока все документы оформим на замену стекла», - написал рязанец.

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