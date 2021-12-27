В 2022 году в городском транспорте установят 300 видеокамер

Городское транспортное предприятие МУП "УРТ" объявило закупку на оборудование для видеофиксации на 7,7 млн рублей. Это видеорегистраторы, видеокамеры и мониторы.

Как следует из аукционной документации, закупить планируется:

- 150 видорегистраторов;

- 150 стабилизаторов питания;

- 150 жестких дисков;

- 150 мониторов диагональю не более 9 дюймов;

- 300 видеокамер;

- 3000 метров кабеля.

Видеокамер придется по две на каждую единицу техники. Они будут смонтированы так, чтобы одна из них была направлена в салон, а другая – на рабочее место водителя.

Срок исполнения контракта – до 31 марта 2022 года.