В 2022 году в городском транспорте установят 300 видеокамер

Городское транспортное предприятие МУП "УРТ" объявило закупку на оборудование для видеофиксации на 7,7 млн рублей. Это видеорегистраторы, видеокамеры и мониторы.
Как следует из аукционной документации, закупить планируется:
- 150 видорегистраторов;
- 150 стабилизаторов питания;
- 150 жестких дисков;
- 150 мониторов диагональю не более 9 дюймов;
- 300 видеокамер;
- 3000 метров кабеля.
Видеокамер придется по две на каждую единицу техники. Они будут смонтированы так, чтобы одна из них была направлена в салон, а другая – на рабочее место водителя.
Срок исполнения контракта – до 31 марта 2022 года.