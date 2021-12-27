На модернизацию «Почты России» по инициативе «Единой России» выделено 5 млрд рублей

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В 2022 году в нормативное состояние приведут 1 195 почтовых отделений. Их не только отремонтируют, но и заменят в случаях, когда ремонт провести невозможно. Как отметил на заседании правительства премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, почтовые отделения особо востребованы в самых дальних районах, где альтернативы государственному оператору просто нет.

«Помимо посылок многим людям через почту доставляется пенсия, соцвыплаты и пособия. Такие услуги должны оказываться в хороших условиях. Нужно привести их в нормальное состояние, чтобы была новая мебель и оборудование, а сами отделения стали современными и удобными», – подчеркнул он.

О необходимости поддержать «Почту России», чтобы люди беспрепятственно могли пользоваться возможностями интернета и получать необходимые услуги, говорил президент на пресс-конференции 23 декабря.

«Сегодня «Почта России» – это современная система, которая гарантирует информационную связанность граждан и организаций на территории всей страны вне зависимости от внутренних и внешних обстоятельств. Ресурсы почты способны удовлетворить потребности населения в бумажных коммуникациях, доставке товаров, предоставлении финансовых услуг, выдаче пенсий и пособий», – отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Глава региона подчеркнул, что в современно оснащенных почтовых отделениях жители могут собственными глазами увидеть ощутимые результаты цифровой трансформации службы.

По словам Николая Любимова, в Рязанской области проводится большая работа по модернизации почтовых отделений, развитию инфраструктуры, внедрению новых полезных сервисов.

Напомним, развитие «Почты России» и ее региональных сельских отделений включено в народную программу «Единой России». 13 сентября президент Владимир Путин по итогам второго этапа Съезда партии дал правительству поручение предусмотреть средства на докапитализацию АО «Почта России». 1 декабря кабмину РФ глава государства поручил обеспечить планомерную модернизацию в 2022-2025 годах 25 160 почтовых отделений на селе, а также в отдаленных и труднодоступных местностях.

Предоставлено пресс-службой "Единой России".