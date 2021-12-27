27 декабря в список жертв коронавируса внесли восьмерых рязанцев

В понедельник, 27 декабря, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 восьми человек. В оперативной группе сказали, что скончались они в декабре 2021 года.

Речь идет о четырех мужчинах (49 лет, 62 года, 65 лет, 85 лет) и четырех женщинах (62 года, 68 лет, 84 года, 89 лет).

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2454 человек.

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Оперативная группа представила свежую статистику (подробности).