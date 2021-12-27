Каток на стадионе «Локомотив» начал работать в Рязани

В Рязани с 26 октября начал работать каток «Локомотив». Фото: vk.com/zolotkupola

В Рязани с 26 октября начал работать каток «Локомотив», который залили на одноименном стадионе по адресу: Первомайский проспект, 49а. График работы публикует спортивная школа «Золотые купола» - к ней относится спортивный объект.

Изначально открыть каток планировалось в субботу, но из-за погодных условий это событие перенесли на воскресенье.

В будние дни каток будет работать с 15:00 до 21:00, в выходные и праздничные дни – с 11:00 до 21:00.