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Общество27 декабря 2021 9:26

Каток на стадионе «Локомотив» начал работать в Рязани

В будни он открыт шесть часов, в выходные и праздники – десять
Источник:kp.ru
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В Рязани с 26 октября начал работать каток «Локомотив». Фото: vk.com/zolotkupola

В Рязани с 26 октября начал работать каток «Локомотив». Фото: vk.com/zolotkupola

В Рязани с 26 октября начал работать каток «Локомотив», который залили на одноименном стадионе по адресу: Первомайский проспект, 49а. График работы публикует спортивная школа «Золотые купола» - к ней относится спортивный объект.

Изначально открыть каток планировалось в субботу, но из-за погодных условий это событие перенесли на воскресенье.

В будние дни каток будет работать с 15:00 до 21:00, в выходные и праздничные дни – с 11:00 до 21:00.