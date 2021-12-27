Епархия устроит в Рязанском кремле свой Новый год с молебном и трезвоном

В ночь с 31 декабря на 1 января Рязанская епархия устроит свой, отдельный от общегородского, праздник.

В ночь с 31 декабря на 1 января Рязанская епархия устроит свой, отдельный от общегородского, праздник. Встретить 2022 год служители церкви приглашают «в особой атмосфере в самом сердце города – Рязанском кремле».

Вместо Нового года епархия традиционно использует другую формулировку – «Новолетие».

Как сообщается на сайте епархии, в 23:10 в Христорождественском кафедральном соборе начнутся часы, в 23.30 – новогодний молебен. В полночь прозвучат 12 ударов благовеста и праздничный трезвон.

После полуночи там же - в Христорождественском соборе - проведут божественную литургию.