Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 декабря 2021 8:57

Епархия устроит в Рязанском кремле свой Новый год с молебном и трезвоном

Ночью в Христорождественском соборе проведут новогодний молебен и божественную литургию, а встретят 2022-й звоном колоколов
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
В ночь с 31 декабря на 1 января Рязанская епархия устроит свой, отдельный от общегородского, праздник.

В ночь с 31 декабря на 1 января Рязанская епархия устроит свой, отдельный от общегородского, праздник.

В ночь с 31 декабря на 1 января Рязанская епархия устроит свой, отдельный от общегородского, праздник. Встретить 2022 год служители церкви приглашают «в особой атмосфере в самом сердце города – Рязанском кремле».

Вместо Нового года епархия традиционно использует другую формулировку – «Новолетие».

Как сообщается на сайте епархии, в 23:10 в Христорождественском кафедральном соборе начнутся часы, в 23.30 – новогодний молебен. В полночь прозвучат 12 ударов благовеста и праздничный трезвон.

После полуночи там же - в Христорождественском соборе - проведут божественную литургию.